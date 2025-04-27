В трех населенных пунктах температура опустилась до рекордных отметок 27.04.2025, 11:40

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В одном из них были заморозки до −4°C.

Три рекорда холода зафиксировано минувшей ночью на белорусских метеостанциях. Это показывает проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Шарковщине температура опустила до 4 градусов мороза. Прежний локальный минимум держался с 27 апреля 2003 года (-3,1).

Обновился антирекорд 47-летней давности в Лынтупах (-3,7 против -3,5).

Новый температурный рекорд также отмечен в Мстиславле (-2,3 против -0,9 в 2021 году).

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