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Анджей Дуда заявил об «особом духе» на встрече Зеленского с Трампом в Ватикане

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  • 27.04.2025, 11:56
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Анджей Дуда заявил об «особом духе» на встрече Зеленского с Трампом в Ватикане
АНДЖЕЙ ДУДА
Фото: PAP

По мнению президента Польши, это вдохновит на новые идеи для завершения войны.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска, выразил надежду, что «особый дух» вдохновит на «новые идеи» для завершения развязанной РФ войны.

Об этом польский президент сказал в комментарии Polsat News.

Как известно, Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

«Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну», – сказал Дуда.

Он также добавил, что скорейшее завершение войны – в интересах Польши и поляков.

«В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию спокойствия, чтобы мы могли действительно спокойно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет», – резюмировал Дуда.

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