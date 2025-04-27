Найдена галактика-призрак, которая «живет» без ключевого элемента Вселенной 27.04.2025, 12:01

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Астрономы сообщили о поразительном открытии.

Международная группа астрономов обнаружила новую галактику-призрак, которая не содержит темной материи, пишет itc.ua.

Темная материя является неуловимой субстанцией, из которой, по мнению большинства астрофизиков, состоит большая часть Вселенной. Темная материя обеспечивает гравитационное взаимодействие, а также слияние и расширение галактик. Обнаружение галактик без темной материи вызывает недоумение у астрофизиков. Однако за последние 10 лет было обнаружено несколько подобных галактик. Все они относятся к типу ультрадиффузных галактик с малым количеством звезд и низкой светимостью.

Карликовая галактика под названием FCC 224 находится на расстоянии 65 млн световых лет от Земли на окраине галактического скопления Печи. Ее впервые обнаружили в 2024 году. Она интересна десятью яркими очень плотными звездными скоплениями. Обычно такое большое количество звездных скоплений можно наблюдать в более крупных галактиках с большим количеством темной материи.

В отличие от других аналогичных галактик, FCC 224 располагается не изолированно, а рядом с другими галактиками. Астрономы считают, что это свидетельствует о большей распространенности таких галактик во Вселенной.

«Ни одна из существующих моделей формирования галактик в рамках нашей стандартной космологической модели эволюции Вселенной пока не может объяснить, как возникла эта галактика», — отмечает руководитель одного из недавних исследований, доктор астрофизики в Технологическом университете Суинберна в Австралии, Мария Буццо.

Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, Мария Буццо и команда астрофизиков отслеживали движение десятка звездных скоплений в пределах FCC 224. Полученные измерения подтвердили низкую скорость движения звезд в этих скоплениях, что доказывает, что галактика не имеет сильного гравитационного притяжения. Исследователи отмечают, что ни один из известных сценариев не может полноценно объяснить свойства FCC 224.

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