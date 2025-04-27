В Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей на фестивале

В Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей на фестивале3
- 27.04.2025, 12:16
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Погибли и пострадали несколько человек.
В Ванкувере на западе Канады несколько человек погибли и пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале, сообщили утром в воскресенье, 27 апреля, канадские СМИ.
По данным полиции, автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (06:00 по Минску 27 апреля). Это произошло неподалеку от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль в честь Дня Лапу-Лапу, который отмечают представители филиппинского землячества. Праздник установлен в честь вождя острова Мактан Лапу-Лапу, который считается одним из первых филиппинских борцов с испанскими колонизаторами, передает «Немецкая волна».
Водитель автомобиля задержан. О причинах случившегося или возможных мотивах задержанного полиция не сообщает.
В соцсетях опубликованы видео с места происшествия. На них запечатлены работающие на месте спасатели, а также несколько лежащих на земле людей - предположительно - пострадавших.
За несколько часов до случившегося Новая демократическая партия Канады провела на фестивале предвыборное мероприятие.