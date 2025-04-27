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Минобороны Беларуси закупает беспилотники более чем на $3 миллиона

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  • 27.04.2025, 12:22
Минобороны Беларуси закупает беспилотники более чем на $3 миллиона

Стало известно, в каких объемах и какие модели.

Минобороны Беларуси в течение этого года планирует закупить беспилотники на сумму, которая эксивалентна примерно 3,3 млн долларов. Соответствующие заявки появилась на сайте госзакупок. Об этом пишет телеграм-канал о белорусской авиации «ОтВинта».

В большинстве своем это беспилотники китайского производства, но есть и одна позиция без конкретики:

187 FPV-дронов Caddx X10 (AI version) или аналог;

190 FPV-дронов Caddx X10 (IR version) или аналог;

20 комплеков с FPV-дронами;

81 тактический беспилотный авиационный комплекс на базе мультикоптера DJI Mavic3 Thermal в комплекте или аналог;

83 тактических беспилотных авиационных комплекса на базе мультикоптера Autel EVO MAX 4T в комплекте или аналог.

К примеру, DJI Mavic3 Thermal и Autel EVO MAX 4T предназначены для воздушной разведки. А последний, к тому же, помимо тепловизионной камеры оснащен еще лазерным дальномером. Он, основываясь на технологии распознавания ИИ, способен автоматически идентифицировать и захватывать различные типы целей, таких как источники тепла, движущиеся люди или транспортные средства.

Помимо БЛА китайского произодства Минобороны Беларуси последние несколько лет активно закупало российские БАК «Supercam» различных модификаций, а также беларусские БАК «Беркут-3».

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