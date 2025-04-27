Минобороны Беларуси закупает беспилотники более чем на $3 миллиона

Минобороны Беларуси закупает беспилотники более чем на $3 миллиона4
- 27.04.2025, 12:22
Стало известно, в каких объемах и какие модели.
Минобороны Беларуси в течение этого года планирует закупить беспилотники на сумму, которая эксивалентна примерно 3,3 млн долларов. Соответствующие заявки появилась на сайте госзакупок. Об этом пишет телеграм-канал о белорусской авиации «ОтВинта».
В большинстве своем это беспилотники китайского производства, но есть и одна позиция без конкретики:
187 FPV-дронов Caddx X10 (AI version) или аналог;
190 FPV-дронов Caddx X10 (IR version) или аналог;
20 комплеков с FPV-дронами;
81 тактический беспилотный авиационный комплекс на базе мультикоптера DJI Mavic3 Thermal в комплекте или аналог;
83 тактических беспилотных авиационных комплекса на базе мультикоптера Autel EVO MAX 4T в комплекте или аналог.
К примеру, DJI Mavic3 Thermal и Autel EVO MAX 4T предназначены для воздушной разведки. А последний, к тому же, помимо тепловизионной камеры оснащен еще лазерным дальномером. Он, основываясь на технологии распознавания ИИ, способен автоматически идентифицировать и захватывать различные типы целей, таких как источники тепла, движущиеся люди или транспортные средства.
Помимо БЛА китайского произодства Минобороны Беларуси последние несколько лет активно закупало российские БАК «Supercam» различных модификаций, а также беларусские БАК «Беркут-3».