В Литве заявили о намерениях производить шведские бронемашины CV90
- 27.04.2025, 12:29
Достингута предварительная договоренность.
Около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые намерены закупить страны Северной Европы и Балтии, планируют собирать в Литве.
Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT.
По его словам, предварительная договоренность заключается в том, чтобы около 30 процентов бронемашин пехоты CV90 могли собирать в Литве.
«То есть чтобы в цепочку поставок были включены литовские предприятия», – заявил премьер-министр Литвы.
В целом страны Северной Европы и Балтии совместно планируют закупить в общей сложности около тысячи боевых машин пехоты, добавил Палуцкас.
«Литве достанется около сотни, но ожидается, что в процессе производства всей тысячи примет участие и литовский бизнес», – отметил он.
Палуцкас также добавил, что шведская оборонная промышленность рассматривает предложение о строительстве в Литве оружейных заводов, часть продукции которых оставалась бы в стране.
«Шведской оборонной промышленности предложили, чтобы она вместе с государством присоединилась к совместным проектам по строительству определенных оборонных заводов и фабрик, где производилось бы современное оружие, часть которого поступала бы на наши склады, а часть продавалась бы на рынке. Они рассматривают это предложение», – рассказал глава правительства Литвы.
Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.