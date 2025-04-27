В Литве заявили о намерениях производить шведские бронемашины CV90 27.04.2025, 12:29

Достингута предварительная договоренность.

Около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые намерены закупить страны Северной Европы и Балтии, планируют собирать в Литве.

Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT.

По его словам, предварительная договоренность заключается в том, чтобы около 30 процентов бронемашин пехоты CV90 могли собирать в Литве.

«То есть чтобы в цепочку поставок были включены литовские предприятия», – заявил премьер-министр Литвы.

В целом страны Северной Европы и Балтии совместно планируют закупить в общей сложности около тысячи боевых машин пехоты, добавил Палуцкас.

«Литве достанется около сотни, но ожидается, что в процессе производства всей тысячи примет участие и литовский бизнес», – отметил он.

Палуцкас также добавил, что шведская оборонная промышленность рассматривает предложение о строительстве в Литве оружейных заводов, часть продукции которых оставалась бы в стране.

«Шведской оборонной промышленности предложили, чтобы она вместе с государством присоединилась к совместным проектам по строительству определенных оборонных заводов и фабрик, где производилось бы современное оружие, часть которого поступала бы на наши склады, а часть продавалась бы на рынке. Они рассматривают это предложение», – рассказал глава правительства Литвы.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

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