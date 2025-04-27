ВСУ уничтожили пункт ФСБ в Белгородской области
- 27.04.2025, 12:50
Силы обороны Украины нанесли удар под Шебекино.
В минувшую пятницу, 25 апреля, на Белгородчине украинские артиллеристы удачно отработали по «опорнику» российских оккупантов.
Информация об этом появилась на одном из Z-каналов, передает Dialog.UA.
Россияне утверждают, что опорный пункт погранслужбы ФСБ России «подвергся артобстрелу». Инцидент произошел в районе Шебекино.
«Ранения, несовместимые с жизнью, получили 4 сотрудника пограничной службы», - написал Z-канал. Судя по опубликованному фото мемориала, как минимум двое ликвидированных ФСБшников были прапорщиками. Местом их постоянной дислокации был город Ейск, что в Краснодарском крае.