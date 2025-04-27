«России будет несладко» 27.04.2025, 12:59

Озвучен интересный прогноз для экономики Путина.

Страна-оккупант Россия столкнется со сложностями, ведь глобальная рецессия уже началась. Параллельно наносятся удары по ее портовой инфраструктуре, что наносит агрессору урон. В такой ситуации хороших вариантов дальнейшего развития для Кремля не существует. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что после смены президента в Вашингтоне меняется подход в рамках энергетической политики. Трампу нужна низкая цена на энергоносители для перезапуска производства в США.

«При Байдене у россиян все было более-менее хорошо. У него был «зеленый переход», и, чтобы выгоднее пройти «зеленый переход», нужна высокая цена на нефть. Трамп все это уже отменил. У него нефть и газ, и ему нужна низкая цена для реиндустриализации экономики США», - говорит Загородний.

По его словам, экономические решения администрации Трампа явно не на руку России.

«Дальше. Трамп давит Китай, союзника России. Он ввел запретительные пошлины, чтобы остановить экономику Китая. А если в Китае начнется обвал, он перестанет покупать российскую нефть. Падение цен на российскую нефть повлечет за собой и падение цен на газ. И что тогда делать России, пить нефть и нюхать газ?» – отметил эксперт.

Как полагает аналитик, глобальная рецессия уже началась. Параллельно наносятся удары по портовой инфраструктуре России. В такой ситуации Кремлю вряд ли следует надеяться на положительные для себя варианты развития событий.

«Именно сейчас, когда идет глобальная рецессия, а она уже запущена, России будет несладко. Учитывая, что ее затраты на ВПК больше, чем у Советского Союза. Плюс сейчас наносятся удары по двум портовым системам, которые есть в зоне досягаемости Украины – в Балтийском и Черном морях. Вот в Туапсе уже прилетел «Длинный Нептун». Украина смогла сделать такую ракету, а в мире всего с десяток стран, которые умеют делать ракеты на тысячу километров, да еще такую, которая попадает туда, куда надо. А ракеты дальностью 3 тысячи км могут делать всего 5-6 стран, и их ракеты летают хорошо. Ресурс накапливается, и хороших вариантов развития событий для России нет», - подчеркнул Тарас Загородний.

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