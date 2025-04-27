В Беларуси найден идеальный дом для интроверта 27.04.2025, 13:05

Баня, речка, лес — и тишина.

У нас настоящая находка для интровертов — в продаже появился уютный дом в тупиковой деревне в 30 метрах от берега реки. К нему прилагается баня, большой ухоженный участок. А еще купель с проточной родниковой водой, потрясающие виды, тишина, закаты и рассветы, пишет realt.by.

Найти более уединенное место трудно найти — деревня Крупа тупиковая, вокруг леса Березинского района. Приятный бонус — река Уша с часовней на берегу и купелью с проточной родниковой водой. Полтора часа за рулем и добро пожаловать в затерянный мир без толп людей, машин и прочих городских радостей. При этом всем деревня живая — среди старых хат встречаются и новые дома-дачи.

В продаже здесь лишь один дом. Основой ему служит крепкий деревянный сруб, снаружи обшитый имитацией бруса. На крыше металлочерепица, окна ПВХ. В объявлении указано, что построен он в 2018 году и это значит, что перед нами современное строение.

Общая площадь 153 м2, два этажа. Пространство распланировано грамотно, по современному.

На первом этаже находятся прихожая-тамбур, кухня-гостиная с печью-камином, столовая, детская, мастер-спальня с собственным санузлом.

На втором этаже находятся еще одна спальня, санузел и большая общая комната.

Интерьер выполнен в стилистике прованс, с использованием винтажного декора, светильников.

Дом полностью укомплектован для проживания круглогодично: есть хорошая мебель и бытовая техника.

Во дворе имеется деревянная банька на дровах и большой крытой террасой.

Участок 15 соток, огорожен по периметру. На территории имеется мангальная зона с садовой мебелью под вековым вязом.

Стоимость же этого дома в деревне — 78 000 долларов.

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