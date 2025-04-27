СМИ: Чечню и весь Кавказ начинает лихорадить 27.04.2025, 13:13

Кадыров проиграл свои войны.

Клан Кадыровых, который правил Чечней последние почти четверть века, вероятно, уже в ближайшее время уйдет в небытие.

И есть серьезные основания полагать, что это событие запустит процесс дестабилизации на всем российском Кавказе.

Об этом пишет российский оппозиционный ресурс «Можем объяснить».

«Черная полоса» у нынешнего лидера республики Рамзана Кадырова началась после так называемой «СВО» - агрессии России против Украины. Большая война превратила в посмешище его войска и самого главу республики, разрушив имидж брутальности и безжалостности.

Далее последовали тяжелые проблемы Кадырова со здоровьем, что еще больше подорвало его позиции. Его перестали бояться не только украинцы, но и россияне.

«Кадыровцы» были символом безнаказанности и всевластия главы Чечни. Но когда началась настоящая война, они показали полную несостоятельность и стали всеобщим посмешищем. Чеченские силовики стреляют по кустам и рассказывают, как они разминулись с ВСУ. Зато в Грозном чеченские военные «успешно» сбили пассажирский самолет», - говорится в статье.

СМИ утверждают, что у Кадырова начались очень серьезные разногласия с диктатором РФ Владимиром Путиным. Попытка влезть в историю с отжимом компании «Вайлдберриз» обернулась полным поражением главы Чечни.

И ходят настойчивые слухи, что он начал готовить «запасной аэродром» в Объединенных Арабских Эмиратах для семьи на случай потери власти. Туда клан Кадырова очень активно выводит наворованные миллиарды.

А тем временем Чечню все сильнее лихорадит. Республика да и весь регион вот-вот вспыхнут.

«Религиозная молодежь не согласна с антиисламскими порядками в регионе. Они хотят объединения Кавказа и противостоят «кадыровцам», которых называют российской оккупационной властью», - пишет российский

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