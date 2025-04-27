Новый 1000-сильный кроссовер Alfa Romeo показали до презентации 27.04.2025, 13:22

Авто дебютирует в конце 2025 года и претерпит кардинальные изменения.

В интернет попали изображения Alfa Romeo Stelvio второго поколения. Кроссовер дебютирует в конце 2025 года и претерпит кардинальные изменения.

Рендеры Alfa Romeo Stelvio опубликовал сайт Carscoops.

Патентные изображения дают понять, что новый Alfa Romeo Stelvio подрастет в размерах и станет стремительнее в профиль благодаря изогнутой крыше и высокой оконной линии. Фирменный «клюв» решетки радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. Также обращают на себя внимание выдвижные дверные ручки и оригинальные фонари.

Салон Alfa Romeo Stelvio не показали, однако на шпионских фото кроссовера можно заметить увеличенные дисплеи.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio станет первой европейской моделью концерна Stellantis, которую построят на платформе STLA Large. Сейчас ее используют американские Dodge Charger Daytona и Jeep Wagoneer S.

Новый Alfa Romeo Stelvio предложат в электрических и гибридных модификациях. Для кроссовера готовят электрические установки на 400 и 800 вольт.

Топовый электромобиль Alfa Romeo Stelvio получит полноприводную установку с отдачей примерно в 1000 сил, то есть он будет вдвое мощнее нынешней модели в заряженной версии Quadrifoglio.

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