«На земле все выглядит иначе»: пропагандисты опровергли ложь Путина
- 27.04.2025, 13:30
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Бои в Курской области продолжаются до сих пор.
Военное командование РФ и диктатор Владимир Путин преждевременно объявили о выдавливании украинских сил из Курской области. Бои там продолжаются до сих пор.
Это сообщил российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.
Фактически Z-канал обвинил Путина и Минобороны РФ во лжи по поводу Курщины.
«На земле ситуация выглядит иначе. Бои в районе Гуево, Горнали и Олешни продолжаются. Противник оказывает сопротивление, и говорить о полном контроле пока рано», - сообщил «Северный канал».
Он уточнил, что проблемы у ВС России и в Белгородской области. Там в приграничье также продолжаются бои.
«Противник продолжает стягивать резервы к границе, очевидно, готовясь к новым атакам», - добавил Z-канал.
Путин заявил о полном «освобождении» Курской области в субботу, 26 апреля. Генштаб ВСУ тут же опроверг это заявление, назвав слова российского диктатора «пропагандистским вывертом» и попыткой «выдать желаемое за действительное».
OSINT-проект DeepState также отмечает на утро 27 апреля присутствие украинских сил в приграничье Курской области. По его данным, ВСУ контролируют около 20 кв. км российской территории, еще примерно такие же по величине территории являются «серой» зоной боевых действий.