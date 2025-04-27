В Беларуси вводят важные изменения по регистрации собственности на недвижимость 1 27.04.2025, 13:53

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Новшества начнут действовать с 11 июля.

В Беларуси с 11 июня введут изменения по регистрации нотариусами недвижимости. Это предусмотрено постановлением Минюста.

«Существенные изменения по государственной регистрации вступают в силу 11 июня 2025 года», — сообщает нотариус Людмила Тарасова, отвечая на вопрос, «когда у нотариуса можно будет не только удостоверить, но и зарегистрировать договор купли-продажи квартиры и переход прав по нему».

«Например, вы покупаете квартиру, и нотариус удостоверил договор купли-продажи. В тот же день он направляет в Единый реестр имущества для государственной регистрации электронные копии этого документов на бумажном носителе, а также уведомление об их направлении. В этом случае покупателю и продавцу не нужно будет ехать и подавать заявление о госрегистрации», — поясняет эксперт.

По ее словам, нотариус получает от регистратора сведения о реквизитах и размере платы за госрегистрацию и сообщает эти данные клиенту. Это можно сделать либо бумажным уведомлением, либо через СМС, электронную или обычную почту.

Что касается свидетельства о регистрации недвижимости, то нотариус в день оформления этой услуги получает свидетельство в электронном формате. «В таком же виде покупатель квартиры получает его у нотариуса (на USB-флеш-накопитель)», — уточняет Людмила Тарасова.

«Нотариус не взимает плату за направление документов на государственную регистрацию. Такой же порядок действует для внесения исправлений в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, — отмечает эксперт. — Обратите внимание, возможность дистанционного удостоверения нотариусом сделок по-прежнему не предусмотрена! Невозможно при заключении договора продавцу обратиться к нотариусу в Витебске, а покупателю при этом находиться в Минске».

Для случаев, когда у сторон не получается встретиться, предусмотрены доверенности.

«Также напомним, что сделки можно удостоверить, а с 11 июня и направить их на госрегистрацию, у любого нотариуса страны независимо от места нахождения недвижимости», — уточняет эксперт.

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