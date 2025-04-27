Как белорусам отдохнуть на море от $910 27.04.2025, 14:08

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Названы цены на бюджетные направления без виз.

Времена, когда на морское побережье можно было слетать всей семьей по горящей путевке за $300, безвозвратно ушли. Смотрим, к чему следует быть готовым летом 2025 года. Выбираем безвизовые направления: купили тур и полетели.

Согласно последним данным, обладатели белорусского паспорта могут свободно посещать 43 страны. Это если не считать условно безвизовых зон и государств, где «наклейку» можно оформить по прибытии.

Tochka.by собрала пять самых популярных безвизовых направлений и проверила цены у туристических компаний.

Египет: погружение в историю и экзотику Древнего мира

Когда речь заходит о Египте, невозможно не упомянуть величественные пирамиды Гизы, музеи Каира и храмы Луксора. А еще это идеальное место, где можно насладиться подводным миром Красного моря.

Менеджер компании New East Line Тамара Савостеева отмечает, что пляжные курорты Египта славятся своим полным комплексом услуг – от роскошных отелей до возможностей для дайвинга и снорклинга. Для семейного отдыха она рекомендует отдых в Хургаде или Сафаге.

«В июне в Египте обычно температура воздуха около 33–35°C, иногда бывает и выше, в зависимости от региона, ночью – опускается до 20–22°C. Если говорить о температуре моря в Красном море, в этот период она составляет примерно 27–29°C», – отмечает специалист.

Тамара Савостеева посмотрела актуальные туры на конец июня в Египет с отправлением из Минска. На удивление цена в Сафагу оказалась немного выше, чем в Хургаду. Так, тур в Сафаге для семьи из 3 человек с вылетом 26 июня на 10 ночей в отеле категории 4* и питанием «все включено» обойдется в $4351 (Br14 231). За отдых в Хургаде (с теми же условиями) надо отдать $3635 (Br11 889).

Менеджер компании Coral Travel Анастасия нашла тур по более привлекательной цене для семьи из двоих взрослых и одного ребенка. Правда, в других городах и всего-то на неделю, а также в отеле с меньшим количеством звезд.

Один из вариантов с вылетом из Минска в июне и отдыхом в городе Хадабе и проживанием в отеле категории 3* и питанием «все включено» можно приобрести за $2715 (Br8880), в Наама Бей – $2744 (Br8975), в Шарм-эш-Шейх – $2786 (Br9112).

Что касается отдыха для одного взрослого, то Бюро путешествий InnTourLab предлагает рассмотреть тур на 11 ночей с вылетом из Минска 10 июня. Путевка с проживанием в отеле категории 5* («все включено») обойдется в $1490 (Br4873).

Турция: мост между Востоком и Западом

Еще одним привлекательным направлением для белорусов считается Турция. Эта страна, где сходятся древняя история и современная культура, уже давно завоевала сердца множества туристов. Благодаря безвизовому режиму граждане Беларуси могут без труда отправиться в путешествие в Стамбул, Анталию, Каппадокию и другие уникальные регионы.

Компания New East Line предлагает туры в Турцию для семьи из трех человек с вылетом из Минска. Нашли интересные варианты на 23 июня на 10 ночей в отелях категории 4* и типом питания «все включено». В Аланью можно приобрести тур за €4921 (Br18 294), а в Бельдиби – за €3898 (Br14 491).

Те, кто планирует отпуск на август, могут рассмотреть следующие предложения от компании Coral Travel. Так, например, 2 взрослых могут приобрести тур на 9 ночей в Лару за €2503 (Br9305) с проживанием в отеле категории 5 и типом питания «все включено». От Бюро путешествий InnTourLab в августе на одного взрослого нашли тур в отеле категории 4 в Аланье с типом питания «все включено» – за €1034 (Br3844).

«Аланья предлагает разнообразные пляжи, где сочетаются оживленная атмосфера с широким выбором развлечений и исторический колорит города. Лара известна мелким золотистым песком и развитой инфраструктурой, что делает ее идеальной для семейного отдыха. Бельдиби представляет собой спокойное и уединенное место с минимальной застройкой, окруженное живописной природой» – рассказывает менеджер компании Coral Travel.

Армения: сердце древней цивилизации

Для белорусов, ищущих безвизовый режим и возможность окунуться в атмосферу древних традиций, Армения становится отличным вариантом для летнего отдыха.

Страна очаровывает разнообразными культурными и природными достопримечательностями. Здесь можно увидеть озеро Севан, монастырь Севанаванк, город Дилижан с живописными лесами, а также древние монастыри Гошаванк и Агарцин.

Не менее впечатляют Цахкадзор с канатной дорогой, комплекс Кечарис, монастырь Гегард и храм Гарни – единственный языческий храм в стране.

Особое удовольствие – прогулки по столице Армении. Ереван предоставляет возможность не только исследовать город, но и приобрести сувениры, включая армянское вино, коньяк, сухофрукты, традиционные сладости, золотые изделия и керамику, посещая такие яркие места, как рынки «Вернисаж» и «Ташир».

Тур в Ереван в июне от Coral Travel на 10 ночей с типом питания «полупансион» (завтрак + ужин) с отправлением из Минска для двоих взрослых и одного ребенка обойдется в $2521 (Br8245).

Кто хочет сэкономить, может отправиться в Армению на автобусе. Экскурсионный тур «Страна Ноя» от Бюро путешествий InnTourLab на 8 дней стоит $920 (Br3009) из расчета на человека.

Дубай: город будущего, доступный сегодня

Одними из главных жемчужин Дубая являются его знаковые постройки: Бурдж-Халифа, музей будущего, а также искусственные острова и тематические парки, такие как Dubai Parks and Resorts.

Туристы могут насладиться прогулками по современным паркам, посещением выставок и культурных мероприятий, а еще развлечениями на мировом уровне. Помимо этого, город славится своим разнообразным выбором пляжных курортов, где можно отдохнуть после насыщенной экскурсионной программы.

Менеджер компании Coral Travel нашла тур в июне в Дубай для 2 взрослых и 1 ребенка с вылетом из Минска на 10 ночей в отеле категории 3* и только завтраками за $1964 (Br6423,86).

«Действительно, в Дубае все очень дорого, поэтому тем, кто хочет сэкономить, лучше выбрать тип питания «завтрак + ужин». При варианте с только завтраками для двоих взрослых может потребоваться значительная дополнительная сумма, что не позволяет сэкономить. Однако многое зависит от предпочтений туристов: для тех, кто любит вечерние прогулки по городу и не успевает вернуться вовремя к ужину, схема «завтрак+ужин» может оказаться не совсем подходящей», – добавляют в Coral Travel.

Компания New East Line для семьи из 3 человек предлагает также рассмотреть тур в Фуджейру (ОАЭ) на 10 ночей с вылетом из Минска 26 июня в отеле категории 4* и типом питания «все включено». За путешествие надо отдать $4223 (Br13812).

Грузия: гармония вкуса, природы и гостеприимства

Грузия – одна из самых теплых и колоритных стран, привлекающая туристов своим уникальным гостеприимством, вкуснейшей кухней и живописными пейзажами. Наиболее популярным городом для отдыха в летнее время в этой стране является Батуми. Ведь здесь есть и горы, и море, и интересные достопримечательности.

New East Line семье из трех человек предлагает отправиться в Батуми из Минска 22 июня на 10 ночей с проживанием в отеле категории 4* (только завтраки). Цена тура – $2935 (Br9599).

Кто предпочитает уединение с природой и тихий спокойный отдых, может рассмотреть отдых в Кобулети. У Coral Travel тур для семьи из двоих взрослых и одного ребенка с вылетом из Минска 9 июня на 10 ночей с проживанием в отеле категории 3* и типом питания «все включено» обойдется в $2207 (Br7218).

«При выборе тура стоит учитывать аэропорт прибытия. Цена туров с прилетом в Кутаиси может быть ниже, чем с прилетом в Батуми, однако полет из Кутаиси в Батуми может занять значительное время», – поясняет Анастасия.

Те, кто не любит самолеты, но спокойно переносит поездки в автобусе, могут рассмотреть тур от компании «Фаворит Трэвел» на 10 дней, в отеле категории 4* с 3-разовым питанием и 11 экскурсиями. Такое предложение обойдется в $910 (Br2976) на одного человека.

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