CNN назвали три неожиданных момента во время прощания с Папой Римским
- 27.04.2025, 14:27
Понтифик еще при жизни просил меньших почестей, чем принято в католической церкви.
Папа Франциск просил похоронить его с меньшими почестями, чем принято в католической церкви. К тому же понтифик будет покоиться за пределами Ватикана. Но сюрпризы во время прощания с Папой Франциском были и в политической жизни.
Об этом сообщает CNN.
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Журналисты заметили, что утром Папу Франциска перевезли из Ватикана в базилику Санта-Мария-Маджоре на папамобиле. Кортеж ехал по улицам Рима, полным людей в трауре.
Также во время проповеди кардинала Джованни Баттиста Ре аудитория взорвалась спонтанными аплодисментами. Поэтому «хотя богослужение было мрачным и серьезным, оно также было полно надежды».
И очень символической была встреча Зеленского и Трампа. После нее Трамп изменил свое мнение о войне в Украине и раскритиковал Путина.
«Франциск на протяжении всей своей жизни неоднократно призывал к миру, к диалогу между мировыми лидерами. Как уместно было видеть, что встреча состоялась в базилике Святого Петра», – сказал корреспондент CNN.
А в сети появился ряд мемов о Трампе и Зеленском в Ватикане.
Скандалы во время прощания с Франциском
Не обошлось и без скандальных моментов. Например, некоторые мировые лидеры нарушили этикет. Все должны были появиться в черных пиджаках, черных галстуках и белых рубашках. Но Трамп пришел в синем костюме и синем галстуке. Джо Байден и принц Уильям тоже были частично в синем – экс-президент США был с синим галстуком, а принц Уильям – в синем пиджаке.
Владимир Зеленский традиционно был без костюма.
В то же время, есть данные о том, что строгий дресс-код во время похорон Папы Римского был обязательным до 1960-х. Сейчас же это скорее рекомендация, чем нечто крайне необходимое. Например, представители тех стран, где не носят костюмы, как-то арабские государства, могут прийти в традиционной одежде.
Что касается женщин, то для них тоже не обязательно надевать вуаль, перчатки и длинное платье до щиколоток. Например, премьер Мелони была с непокрытой головой и в брючном костюме. И вуали были мало у кого. Но Мелания Трамп, известная приверженностью к строгому соблюдению этикета, была в вуали.
Также СМИ отмечают: посещение похорон понтифика – скорее дипломатический, чем религиозный жест.