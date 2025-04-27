CNN назвали три неожиданных момента во время прощания с Папой Римским 27.04.2025, 14:27

Понтифик еще при жизни просил меньших почестей, чем принято в католической церкви.

Папа Франциск просил похоронить его с меньшими почестями, чем принято в католической церкви. К тому же понтифик будет покоиться за пределами Ватикана. Но сюрпризы во время прощания с Папой Франциском были и в политической жизни.

Об этом сообщает CNN.

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Журналисты заметили, что утром Папу Франциска перевезли из Ватикана в базилику Санта-Мария-Маджоре на папамобиле. Кортеж ехал по улицам Рима, полным людей в трауре.

Также во время проповеди кардинала Джованни Баттиста Ре аудитория взорвалась спонтанными аплодисментами. Поэтому «хотя богослужение было мрачным и серьезным, оно также было полно надежды».

И очень символической была встреча Зеленского и Трампа. После нее Трамп изменил свое мнение о войне в Украине и раскритиковал Путина.

«Франциск на протяжении всей своей жизни неоднократно призывал к миру, к диалогу между мировыми лидерами. Как уместно было видеть, что встреча состоялась в базилике Святого Петра», – сказал корреспондент CNN.

А в сети появился ряд мемов о Трампе и Зеленском в Ватикане.

Скандалы во время прощания с Франциском

Не обошлось и без скандальных моментов. Например, некоторые мировые лидеры нарушили этикет. Все должны были появиться в черных пиджаках, черных галстуках и белых рубашках. Но Трамп пришел в синем костюме и синем галстуке. Джо Байден и принц Уильям тоже были частично в синем – экс-президент США был с синим галстуком, а принц Уильям – в синем пиджаке.

Владимир Зеленский традиционно был без костюма.

В то же время, есть данные о том, что строгий дресс-код во время похорон Папы Римского был обязательным до 1960-х. Сейчас же это скорее рекомендация, чем нечто крайне необходимое. Например, представители тех стран, где не носят костюмы, как-то арабские государства, могут прийти в традиционной одежде.

Что касается женщин, то для них тоже не обязательно надевать вуаль, перчатки и длинное платье до щиколоток. Например, премьер Мелони была с непокрытой головой и в брючном костюме. И вуали были мало у кого. Но Мелания Трамп, известная приверженностью к строгому соблюдению этикета, была в вуали.

Также СМИ отмечают: посещение похорон понтифика – скорее дипломатический, чем религиозный жест.

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