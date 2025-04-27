Названо средство, выводящее радионуклиды из организма лучше, чем водка

Названо средство, выводящее радионуклиды из организма лучше, чем водка5
- 27.04.2025, 14:29
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Это простой и доступный продукт.
Информация о том, что с помощью водки из организма можно вывести радионуклиды, оказавшиеся в окружающей среде после аварии на Чернобыльской АЭС, является мифом.
Как заявил в интервью УНИАН глава украинского Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, хорошо справляется с этой задачей йод. Однако есть еще одно средство, которое выводит радионуклиды из организма.
«Знаете, что лучше всего, кроме йода, выводит радионуклиды? Косточки от яблока. Потому что там как раз и содержится йод. Водка вряд ли поможет», – отметил он.