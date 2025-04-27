закрыть
27 апреля 2025, воскресенье, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названо средство, выводящее радионуклиды из организма лучше, чем водка

5
  • 27.04.2025, 14:29
  • 1,898
Названо средство, выводящее радионуклиды из организма лучше, чем водка

Это простой и доступный продукт.

Информация о том, что с помощью водки из организма можно вывести радионуклиды, оказавшиеся в окружающей среде после аварии на Чернобыльской АЭС, является мифом.

Как заявил в интервью УНИАН глава украинского Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, хорошо справляется с этой задачей йод. Однако есть еще одно средство, которое выводит радионуклиды из организма.

«Знаете, что лучше всего, кроме йода, выводит радионуклиды? Косточки от яблока. Потому что там как раз и содержится йод. Водка вряд ли поможет», – отметил он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев