Названо средство, выводящее радионуклиды из организма лучше, чем водка 5 27.04.2025, 14:29

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Это простой и доступный продукт.

Информация о том, что с помощью водки из организма можно вывести радионуклиды, оказавшиеся в окружающей среде после аварии на Чернобыльской АЭС, является мифом.

Как заявил в интервью УНИАН глава украинского Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, хорошо справляется с этой задачей йод. Однако есть еще одно средство, которое выводит радионуклиды из организма.

«Знаете, что лучше всего, кроме йода, выводит радионуклиды? Косточки от яблока. Потому что там как раз и содержится йод. Водка вряд ли поможет», – отметил он.

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