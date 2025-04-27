У Скабеевой начали готовить россиян к неизбежному 27.04.2025, 14:48

Депутат Госдумы РФ выступил в эфире с анонсом.

Кремлевская пропаганда усиленно готовит общественное мнение к тому, что агрессия против Украины в ближайшее время будет поставлена на паузу.

Депутат Госдумы Константин Затулин анонсировал прекращение огня уже в ближайшие месяцы.

Громкое заявление он сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой, передает Dialog.UA.

Он констатировал, что переговоры с Америкой по поводу прекращения войны «интенсифицируются», Кремль намерен принимать решение о прекращении агрессии, не спрашивая мнения об этом россиян.

«У нас может быть по этому поводу свое мнение, но дело идет к тому, что в течение какого-то обозримого периода, скорее всего, военные действия будут остановлены. Я лично считаю, что этот период вряд ли будет превышать несколько месяцев - полгода. От войны устал мир», - заявил представитель российской Госдумы.

Он также пожаловался, что Россия «не всем довольна» в том, что касается результатов этой агрессии.

Отметим, что ни заявленные Кремлем, ни скрытые цели так называемой «СВО» россиянам реализовать не удалось. Известно, что в Москве планировали захват Киева со свержением законной украинской власти и установлением марионеточного правительства. Однако агрессия пошла не по плану, РФ увязла в кровавой войне на истощение, которая продолжается уже более трех лет.

Количество погибших российских солдат в ходе этой агрессии исчисляется сотнями тысяч. Вместо контроля над Киевом диктатор РФ получил контроль только над частью 4 украинских областей, получивших колоссальные разрушения в ходе войны.

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