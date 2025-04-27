Погода решила внести свои коррективы в длинные выходные белорусов
- 27.04.2025, 15:09
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Синоптики поделились прогнозом.
На понедельник, 28 апреля, метеорологи объявили штормовое предупреждение. Информация об этом появилась на сайте Белгидромета.
Ночью в понедельник 28 апреля на большей части нашей страны ожидаются заморозки: температура опустится до 0 или даже -5°С. В Минске столбик термометра упадет до −1…−3°С.
Напомним, еще в середине недели синоптики предупреждали об ухудшении погоды.
В воскресенье, 27 апреля, сохраняется влияние холодного антициклона.