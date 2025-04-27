Погода решила внести свои коррективы в длинные выходные белорусов 27.04.2025, 15:09

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Фото: Charter97.org

Синоптики поделились прогнозом.

На понедельник, 28 апреля, метеорологи объявили штормовое предупреждение. Информация об этом появилась на сайте Белгидромета.

Ночью в понедельник 28 апреля на большей части нашей страны ожидаются заморозки: температура опустится до 0 или даже -5°С. В Минске столбик термометра упадет до −1…−3°С.

Напомним, еще в середине недели синоптики предупреждали об ухудшении погоды.

В воскресенье, 27 апреля, сохраняется влияние холодного антициклона.

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