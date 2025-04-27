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Белорусов в такси и другом пассажирском транспорте может ждать «сюрприз»

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  • 27.04.2025, 15:18
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Белорусов в такси и другом пассажирском транспорте может ждать «сюрприз»

Власти хотят ввести новшества.

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает ввести изменения по пассажирским перевозка. Соответствующий законопроект ведомство разместило для общественного обсуждения.

Минтранс предлагает ввести требование, что весь пассажирский автомобильный транспорт, который совершает рейсы внутри страны, к 1 января 2028 года должен быть оборудован видеофиксацией.

С 1 января 2027-го хотят ввести необходимость оборудования ремнями безопасности (двухточечными либо трехточечными) мест для сидения автобусов.

Также ведомство предлагает уточнить список случаев, при которых пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в автомобиле-такси.

Еще предлагается ввести изменения требований к водителям по наличию стажа и отсутствия привлечения к ответственности об административных правонарушениях.

Общественное обсуждение продлится по 5 мая.

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