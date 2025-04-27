«Путин бился в истерике»2
- 27.04.2025, 15:28
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Пригодился ордер на арест.
Путин, который не мог присутствовать на похоронах Папы Римского и наблюдал за всем как обычный обыватель с экрана ТВ, сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман.
Затем политтехнолог описал переживания российского диктатора, которые «пожирали» его в тот день, когда Зеленского радушно принимали главы разных стран в Ватикане.
Политтехнолог прокомментировал события в Риме в день похорон Папы Римского в контексте переживаний российского диктатора: «Как я уже сообщил, глядя на фотографию, Путин сильно нервничает, и пригодился ордер на арест. Кстати, я вот тоже подумал: Путин нервничает, потому что не он там сидит. Как он там хотел быть, как он хотел быть в этом первом ряду. Он же понимает, что Зеленский занял «его», как он считает, «законное место».
Михаил Шейтельман озвучил мысли Путина, которые терзали его в тот момент, когда он увидел фото с похорон Папы Римского, где Зеленский сидит в первом ряду: «Это я должен быть между Трампом и Макроном. Какого черта? Почему там Зеленский? Что это за ерунда. Я «великий царь всея Руси», а тут какой-то «выскочка из Кривого Рога», квнщик пришел», - подумал Путин».
«Кто клоун? Путин - клоун. Кто президент серьезной страны Украины? Зеленский - президент серьезной страны Украины. Зеленского принимает в Ватикане президент США, а не клоуна Путина. Есть разница? Есть разница. А тот невыездной, потому что детей украл», - подытожил публицист.