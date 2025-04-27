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Бывший белорусский футболист стал католическим священником

  • 27.04.2025, 15:34
Бывший белорусский футболист стал католическим священником

И уже провел первую мессу в новом статусе.

В воскресенье, 27 апреля, экс-футболист МТЗ-РИПО и слонимского «Коммунальника» Сергей Гусар прошел обряд посвящения в сан ксендза, пишет betnews.by.

Он провел свою первую мессу в новом статусе в Слонимском костеле святого Андрея.

Отец Сергей — сын известного в Слониме тренера Александра Гусара, который много лет работал в местном футбольном клубе. С 2003 по 2007 годы Гусар-младший был в структуре минского МТЗ-РИПО, а с 2008 по 2012 выступал за «Коммунальник» в первой лиге чемпионата Беларуси (Д2). Одно время он даже был вице-капитаном слонимской команды.

Чтобы поздравить экс-футболиста с новым статусом, в костел пришли много людей, которые приветствовали молодого ксендза аплодисментами.

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