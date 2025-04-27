Лукашенко останется один на один с Исламабадом Telegram-канал «Ник и Майк»

27.04.2025, 15:50

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Авантюра может плохо закончиться.

В первую очередь, 150 тысяч пакистанцев – это двойной шантаж. Лукашенко в очередной раз шантажирует Европу, и предлагает заплатить за то, чтобы они не приехали. Новая вариация на тему нелегальной миграции. Одновременно агрофюрер требует денег от России, чтобы не оказывать негативного влияния на российско-индийские отношения.

Применительно же к отношениям с Пакистаном Лукашенко согласен «принять» пакистанцев только в случае, если Исламабад начнет покупать продукцию белорусского ВПК и российского, которое Минск планирует поставлять контрабандой.

Европа и Россия денег не дадут. Так что Лукашенко останется один на один с Исламабадом. И тут возможны несколько вариантов:

1. Лукашенко продаст оружие и не пустит пакистанцев. Получит недовольный Исламабад и проблемы с расчетами за поставленный товар.

2. Лукашенко продаст оружие и примет некоторое количество «специалистов». Получит немного денег и создаст новые проблемы внутри Беларуси.

3. Лукашенко примет «специалистов», но от оружия Исламабад откажется. Не получит денег и создаст проблемы внутри Беларуси.

Итого. Это очередная авантюра, которую Лукашенко задумал как способ подлатать бюджет за чужой счет, приведет лишь к новым проблемам. Диктатуры без денег и внешней поддержки крайне неустойчивы. Особенно те, которые не нужны никому.

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