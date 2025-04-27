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Белорусам перестали нравиться водка и пиво

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  • 27.04.2025, 16:14
Белорусам перестали нравиться водка и пиво

Продажи крепкого алкоголя упали на 2,6%.

Национальный статистический комитет Беларуси обнародовал данные о продажах алкоголя за I квартал 2025 года, пишет tochka.by.

Согласно информации Белстата, с января по март 2024-го в стране было реализовано 1,9795 млн дал водки, а за аналогичный период 2025-го этот показатель снизился до 1,9277 млн дал.

Таким образом, продажи крепкого алкоголя упали на 2,6%.

Кроме того, наблюдается снижение реализации виноградных и плодовых вин на 2,9 и 7% соответственно.

Ликеры и ликеро-водочные изделия показали незначительное падение на 0,2%. Реализация пива сократилась на 1,4%, хотя в абсолютных цифрах объем продаж остается высоким – 8,912 млн дал в I квартале 2025-го по сравнению с 9,0369 млн дал за тот же период прошлого года.

Среди положительных тенденций выделяется рост продаж коньяка, коньячных напитков и бренди, который составил 8,1%. Также увеличилась реализация слабоалкогольных напитков на 6,7%, игристых вин и шампанского на 4,5%, прочих алкогольных напитков на 4,3%.

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