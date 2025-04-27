McDonald’s опроверг слухи о возвращении в Россию 27.04.2025, 16:22

Компания выступила с заявлением.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не собирается возобновлять работу в России. «Наша позиция четкая и остается неизменной», — говорится в заявлении корпорации, опубликованном на странице ее украинского подразделения в X.

Накануне стало известно, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это спровоцировало слухи о том, что она готовит почву для возвращения. В McDonald’s объяснили, что просто занимаются защитой бренда, чтобы его не использовали посторонние лица.

«Интеллектуальная собственность — один из наших самых ценных активов. McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд», — говорится в сообщении. Там напомнили, что корпорация была одним из первых международных бизнесов, который осудил вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. «Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заверили в McDonald’s.

Офіційна заява "МакДональдз"



26 квітня у мережі почала ширитися дезінформація про можливе повернення "МакДональдз" в росію, що була викликана хвилею публікацій російських ЗМІ про подачу корпорацією "МакДональдз" заявки на перереєстрацію торгових марок в росії у грудні 2024 року.… — McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) April 26, 2025

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