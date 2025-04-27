Латвия может бойкотировать ЧЕ по футзалу из-за белорусской команды 1 27.04.2025, 16:38

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Фото: Латвийская федерация футбола

К бойкоту может присоединиться Литва и Украина.

На ближайшем заседании исполкома УЕФА в начале мая должно быть принято решение о проведении финального турнира чемпионата Европы-2026 по футзалу в Латвии и Литве, сообщил порталу Sportacentrs.com президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.

Одним из участников турнира является сборная Беларуси. По словам Ляшенко, в настоящее время немыслимо выступление белорусской сборной на территории Латвии, сообщает Delfi.

Вадим Ляшенко не исключает и возможности того, что Латвия не будет участвовать в финальном турнире ЕВРО-2026 по футзалу.

«Если УЕФА решит провести финальный турнир чемпионата Европы где-то в другом месте, а не в Латвии и Литве, то встанет вопрос, будет ли сборная Латвии в нем участвовать, если среди участников будет и сборная Беларуси. Я смотрю на это с риском», - отметил глава ЛФФ.

Ближайший чемпионат Европы по футзалу с участием 16 команд пройдет в начале будущего года. Турнир должен стать дебютом сборной Латвии на таком уровне.

Закон Латвии о спорте запрещает организовывать соревнования с участием российских и белорусских команд. В Литве такого конкретного запрета нет, но глава Федерации футбола Литвы категорически отверг такую возможность, указав, что постарается получить официальное подтверждение от правительства о том, что белорусскую сборную не пустят в страну.

Президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко сообщил Sportacentrs.com, что у Латвии и Литвы единая позиция по этому вопросу: «Наша позиция была ясна давно – еще в тот момент, когда началась война (в Украине). Как и в то время, когда разрабатывались поправки в Закон о спорте, LFF занималась их формированием на опережение. Мы давно общались со всеми вовлеченными сторонами по поводу этой возможной ситуации, еще когда подавали заявку на проведение финального турнира ЕВРО по футзалу. Тот факт, что Беларусь вышла в финальный турнир, стал неожиданностью для многих, ведь в своей группе они играли с Италией. Теперь нам нужно разработать план А, план В и план С и посмотреть, какое решение примет УЕФА».

«Входит ли в эти планы финальный турнир в Латвии с участием сборной Беларуси? Определенно нет. Такая возможность не рассматривается», — подчеркнул Ляшенко.

Украинская сторона пока не дала окончательного согласия на свое участие в ЕВРО-2026 и рассматривает возможность бойкота в знак протеста против допуска Беларуси к финальному турниру.

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