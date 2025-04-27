Зеленский: ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях России 27.04.2025, 16:47

2,258

Владимир Зеленский

Идут жестокие бои.

Украинские военнослужащие остаются в Курской и Белгородской областях России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

«Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей», — отметил он.

По его словам, по многим направлениям фронта ситуация остается сложной.

«Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений… Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — отметил президент, выразив благодарность «каждой бригаде, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость».

Зеленский акцентировал, что Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях, а Россия – игнорировать призыв США о прекращении огня.

«Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла данное предложение еще 11 марта. Требуется более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии», — констатировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com