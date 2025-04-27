Зеленский: ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях России
- 27.04.2025, 16:47
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Идут жестокие бои.
Украинские военнослужащие остаются в Курской и Белгородской областях России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
«Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей», — отметил он.
По его словам, по многим направлениям фронта ситуация остается сложной.
«Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений… Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — отметил президент, выразив благодарность «каждой бригаде, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость».
Зеленский акцентировал, что Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях, а Россия – игнорировать призыв США о прекращении огня.
«Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла данное предложение еще 11 марта. Требуется более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии», — констатировал он.