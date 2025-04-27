Глава МВД Германии изучает пути возвращения сирийцев домой 27.04.2025, 17:18

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Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

И.о. министра внутренних дел ФРГ посетил Дамаск.

Исполняющая обязанности министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и глава МВД Австрии Герхард Карнер посетили в воскресенье, 27 апреля, столицу Сирии Дамаск. По информации немецкого министерства, в ходе переговоров с министром внутренних дел нового сирийского правительства Анасом Хасаном Хаттабом обсуждались, в том числе, «перспективы возвращения сирийских беженцев в случае стабилизации и мирного развития Сирии», сообщает «Немецкая волна».

Как подчеркивает агентство KNA, Германия и Австрия особенно заинтересованы в том, чтобы особо опасные преступники и исламистские экстремисты с сирийским гражданством были как можно скорее возвращены в свою страну. «Это должно быть сделано, как только позволит ситуация в Сирии», - заявила Нэнси Фезер, в ближайшее время уходящая с поста федерального министра внутренних дел.

И.о. главы МВД ФРГ отметила также стремление части сирийцев построить карьеру в Германии. «Многие из них нашли работу в Германии, выучили немецкий язык и построили новую жизнь - конечно, они должны иметь возможность остаться. Другие вернутся на родину, когда надежда на мир станет реальностью. При этом в первую очередь необходимо содействовать добровольному возвращению», - сказала Фезер, подчеркнув, что в ФРГ «значительно ужесточили законы в этой области».

По данным немецкого центрального регистра иностранцев, на конец марта 2025 года в Германии проживало 968 899 граждан Сирии, принятых ФРГ в основном после 2015 года, из которых лишь 1080 были обязаны покинуть страну без права на продление вида на жительство. Около 163 тысяч из них получили гражданство, следует из статистики.

Ранее МВД ФРГ сообщило, что с момента падения режима клана Асадов в декабре 2024 года добровольно вернулись на родину всего 464 сирийца - при финансовой поддержке федерального ведомства по делам миграции и беженцев. «По всей видимости, Фезер заинтересована не только в возвращении исламистов и особо опасных преступников», - предположило агентство KNA.

Как отмечается, Фезер и Карнер еще 26 марта провели переговоры с правительством Иордании, Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и экспертами по вопросам безопасности и миграции в регионе. Однако планировавшаяся на те же дни поездка в Сирию была отменена из-за поступивших предупреждений об угрозе терактов.

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