Собаки покорили волны на фестивале серфинга в США 27.04.2025, 17:52

23 собаки оседлали доски и ловко скользили по волнам.

Во Флориде прошел тринадцатый ежегодный фестиваль серфинга для собак. Его проводит организация по защите животных Brevard Humane Society. Ставшее для местных традиционным пасхальное мероприятие прошло на пляже города Коко-Бич, где 23 собаки оседлали доски и ловко скользили по волнам, пишет «Нож».

За соревнованием наблюдали около пяти тысяч зрителей. Победителем вновь стал Сэмми — чиуини (помесь чихуахуа и таксы), который защитил свой титул чемпиона 2024 года.

«Собаки действительно хотят кататься на волнах, как и люди. Это еще один способ показать, что животные — полноправные члены наших семей», — говорит Тереза Клифтон из Brevard Humane Society.

Фестиваль также включал конкурс собачьих бикини и соревнование на лучший пасхальный костюм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com