Названо оружие, которое может «спасти» Европу в возможной войне с Россией 27.04.2025, 18:04

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Его называют «уродливым».

Если Европа серьезно настроена защитить себя от потенциального российского вторжения, ей придется вернуть кассетные боеприпасы. Об этом предупредили в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI, пишет Business insider.

«Кассетные боеприпасы заслужили репутацию одного из самых уродливых видов оружия. Разбрасывая множество небольших бомб по большой территории, они убили и покалечили так много мирных жителей, что более 100 стран - включая большую часть Европы - подписали международный запрет», - напомнили в публикации.

Как отмечается, проблема в том, что Европе не хватает наземных сил для противостояния масштабному российскому вторжению. Чтобы дать своим гораздо меньшим армиям шанс на победу, НАТО придется компенсировать нехватку войск авиацией, чтобы наносить удары по российским войскам и линиям снабжения. Однако российская противовоздушная оборона будет препятствовать европейским воздушным операциям.

«Сухопутные войска НАТО в подавляющем большинстве зависят от авиации для ведения огня. Однако без масштабной помощи США европейские военно-воздушные силы в настоящее время с трудом смогли бы оттеснить плотные и интегрированные системы противовоздушной обороны, такие как те, которые защищают российские войска», - отметили Джастин Бронк и Джек Уотлинг в отчете для RUSI.

Аналитики пришли к выводу, что недостаточно укомплектованные и недостаточно оснащенные армии Европы будут вынуждены сражаться без поддержки с воздуха.

В итоге одним из решений для Европы является возвращение кассетного оружия, говорится в публикации.

«Кассетные боеголовки неизменно оказываются более эффективными для огневых задач по уничтожению вражеской ПВО, чем унитарные варианты», - акцентировали в RUSI.

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