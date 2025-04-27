Парашютистка застряла на дереве в Малоритском районе
- 27.04.2025, 18:09
Девушка висела на высоте около 12 метров.
Инцидент произошел сегодня днем во время плановых прыжков с парашютом, которые выполняли члены секции парашютного спорта Брестского аэроклуба.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Одну из парашютисток подхватил ветер и занес в сторону леса. Стропы парашюта зацепились за дерево, и девушка осталась висеть на высоте около 12 метров.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения помогли спустить спортсменку на землю, где ее осмотрел медработник аэроклуба. Девушка не пострадала и в госпитализации не нуждается.