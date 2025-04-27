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«Польша может ответить Лукашенко закрытием границы»

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  • 27.04.2025, 18:49
  • 3,534
«Польша может ответить Лукашенко закрытием границы»

Ситуация обострится уже осенью.

150 тысяч пакистанцев, которых Лукашенко пригласил в Беларусь, еще не доехали, но уже видна резкая реакция.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию на границе с Беларусью. Опасается ли Польша возможности прибытия такого количества мигрантов в Беларусь?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Очевидно, что опасается и оценивает эти риски. Польша имеет возможности подавить подобную активность режима Лукашенко путем перекрытия границы.

Пока они оценивают эти риски, но потенциально ситуация может обостриться, например, поздней осенью, когда Лукашенко и Путин планируют очередные военные учения, что само по себе является угрозой для региональной безопасности.

Возможно, к тому времени Лукашенко действительно завезет мигрантов из Пакистана. А может быть, это была просто история в его стиле: просто языком почесать, как он любит делать. Но все равно риски есть.

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