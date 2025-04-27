Исландия хочет вступить в ЕС из-за действий Трампа 27.04.2025, 18:59

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Также Рейкьявик будет укреплять свою оборону.

Исландия хочет укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз из-за действий администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что будучи членом-основателем НАТО, страна до сих пор не имеет постоянной армии и не является частью Европейского союза.

«На протяжении десятилетий исландцы жили в тихой отдаленности. Их расположение в ледяных водах между Гренландией и Норвегией во времена холодной войны служило для НАТО базой, с которой можно было следить за советскими военными кораблями, но жители мало беспокоились об опасности, исходящей от военных судов», - отмечено в издании.

Уточняется, что на сегодняшний день Исландия сталкивается с растущими рисками, связанными с усилением военной активности России и намерением президента США заполучить Гренландию.

«Когда в 2014 году напряженность в отношениях с Россией возросла, американские чиновники заявили исландским коллегам, что хотят возобновить операции на пришедшей в упадок авиабазе Кефлавик за пределами столицы, Рейкьявика. Исландия быстро согласилась и начала инвестировать в военную инфраструктуру вокруг острова», - сказано в материале,

Отмечено, что США считают Исландию и Гренландию критически важными странами для внутренней безопасности. Гренландия важна для обнаружения российских ракет и обороны Штатов. Уточняется также, что российские подводные лодки должны пройти строй около Исландии, который НАТО называет Гренландско-Исландско-Великобританским рубежем, прежде чем атаковать Америку.

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