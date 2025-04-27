Ученые: Люди могут общаться друг с другом с помощью взгляда 2 27.04.2025, 19:26

Это средство коммуникации зародилось еще в древности.

Ученые из Университета Макгилла продемонстрировали, что глаза могут передавать намерения человека еще до того, как он что-нибудь скажет.

Это открытие подтверждает предположение, что взгляд является мощным средством невербального общения, зародившимся в глубокой древности, когда речь еще не была безопасным способом взаимодействия, пишет New Voice.

Исследование основывается на экспериментах, в которых участникам предлагали предсказать направление взгляда человека на видео до того, как тот фактически отвел глаза.

Оказалось, что люди способны точно улавливать намерения, особенно когда субъекту разрешено самостоятельно выбирать направление взгляда. Более того, реакции наблюдателей были быстрее, когда взгляд был преднамеренным, а не принудительным, что говорит о наличии особых сигналов, распознаваемых мозгом до осознанного действия.

Анализ видеозаписей показал, что такие сигналы могут быть связаны с микро-движениями в области глаз, предшествующими движению взгляда.

Это открывает перспективу дальнейших исследований, направленных на выяснение биомеханических и нейропсихологических механизмов невербального восприятия намерений.

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