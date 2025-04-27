Белорус Шикавка забил за польскую «Корону» 27.04.2025, 19:50

Евгений Шикавка

Футболист отметился голом в ворота «Ягеллонии» из Белостока.

В воскресенье «Корона» Евгения Шикавки принимала «Ягеллонию». Хозяевам, которые действовали вторым номером, удалось обыграть третью команду Экстракласы, пишет «Трибуна».

Счет в матче открыл как раз Шикавка, появившийся в стартовом. На шестой добавленной минуте первого тайма белорусский форвард ударом головой в упор расстрелял ворота «Ягеллонии».

Гол Шикавка отпраздновал вместе с партнерами по команде.

В последний раз Шикавка забивал в чемпионате Польше еще в прошлом сезоне. В заключительном туре белорус оформил дубль в матче с «Лехом» (2:1). С тех пор сухая серия нападающего в Экстракласе составила 11 месяцев и два дня или 28 матчей. В текущем сезоне Шикавка поражал ворота только в Кубке Польши. В 1/16 финала, который состоялся в ноябре 2024-го, забил два мяча дублю «Леха» (3:1).

После воскресного гола Шикавки в ворота «Ягеллонии» залетело еще два мяча. Гости ответили лишь точным ударом и проиграли 1:3. Шикавку заменили на 78-й минуте. От портала Flashscore он получил оценку 7,3. Выше баллы только у троих футболистов «Короны».

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