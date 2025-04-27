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Лавров: Россия откажется передать Запорожскую АЭС под управление США

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  • 27.04.2025, 20:01
  • 2,458
Лавров: Россия откажется передать Запорожскую АЭС под управление США
Сергей Лавров

Кремль отреагировал на предложение Трампа.

Россия не получала от США предложений о передаче управления АЭС, а если и получит, то заявит, что передача контроля невозможна.

Об этом заявил в интервью CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в распоряжении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на объекте и осуществляет мониторинг», — сказал Лавров.

Министр также добавил, что «АЭС находится в надежных руках».

Напомним, что передача Запорожская АЭС под контроль США была одним из основных пунктов проекта мирного договора, предложенного представителями Дональда Трампа.

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