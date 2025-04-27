«Одно применение – одна уничтоженная цель» 27.04.2025, 20:57

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Воздушные силы Украины показали работу систем NASAMS.

За один бой расчет системы противовоздушной обороны NASAMS уничтожил 11 крылатых ракет россиян за две минуты. Об этом сообщил командир дивизиона ЗРК NASAMS, Герой Украины Константин Перетятько в сюжете командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, пишет liga.net.

В видео показана пусковая установка NASAMS после боевой работы.

«Комплекс очень эффективен. Одно применение – одна уничтоженная цель», – подчеркнул Перетятько.

По словам военного, на счету его подразделения более уничтоженных 150 целей (основные – это крылатые ракеты).

Перетятько объяснил, что на вооружении его подразделения NASAMS третьей модификации. Он состоит из командного пункта, радара и пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет. Партнеры передали комплекс Украине осенью 2022 года.

Военный показал командный пункт изнутри и алгоритм действий.

«За один противовоздушный бой мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа продолжалась не более двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полное вранье, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. Она не имеет такой взрывной силы, как баллистические ракеты России», — рассказал Перетятько.

Он добавил, что комплекс работает по аэродинамическим целям, но не может сбивать баллистические ракеты.

Военный рассказал, что комплекс показал себя во время массированных атак России на украинскую инфраструктуру. Комплекс NASAMS тогда прикрывал такие объекты.

«Во время боевой работы приходилось осуществить перезаряжание ракет. Мы, видимо, побили все рекорды других стран по скорости перезаряжания», — добавил он.

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