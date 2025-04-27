Названы качества идеального партнера

Названы качества идеального партнера1
- 27.04.2025, 21:01
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Люди сильно недооценивают значение внешности.
Психологи опросили более 10 тысяч человек в 43 странах и составили глобальный рейтинг качеств идеального спутника жизни. Реальные предпочтения оказались другими, чем люди привыкли о себе заявлять.
Психологи провели масштабное исследование, чтобы выяснить, каким люди видят идеального партнёра. В проекте под руководством профессора Пола Иствика из Университета Калифорнии в Дэвисе участвовали более 10 тысяч человек из 43 стран, пишет «Хайтек».
Участникам предложили назвать черты, которые они ценят в идеальном спутнике, а затем оценить по тем же критериям своих нынешних или потенциальных партнёров. Это позволило сопоставить заявленные и реальные предпочтения.
Исследование показало: люди сильно недооценивают значение внешности. Атрибуты вроде привлекательности, сексуальности и приятного запаха вошли в число важнейших реальных предпочтений, хотя в анкетах их называли не столь важными. Напротив, качества вроде уверенности в себе, терпимости и умения слушать чаще называли важными, чем реально выбирали в партнёрах.
Женщины особенно занижают значение внешней привлекательности и переоценивают важность финансовой стабильности и карьерных успехов. Мужчины, напротив, склонны недооценивать карьерные и материальные качества. При этом в реальности представления мужчин и женщин об идеальных партнёрах во многом совпадают.