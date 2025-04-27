«Ливерпуль» в 20‑й раз стал чемпионом Англии по футболу 27.04.2025, 21:23

Фото: Getty Images

В победном матче команда разгромила «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» разгромил лондонский «Тоттенхэм» в домашнем матче 34‑го тура Английской премьер‑лиги и досрочно завоевал чемпионский титул.

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Диас, Алексис Макалистер, Коди Гакпо и Мохамед Салах. Один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Иенома Удоджи. У «шпор» мяч забил Доминик Соланке.

Команда Арне Слота за четыре тура до конца сезона в АПЛ набрала 82 очка и стала недосягаемой для всех преследователей, ближайшим из которых является лондонский «Арсенал» (67 очков). «Ливерпуль» в 20‑й раз в своей истории стал чемпионом Англии.

«Тоттенхэм» (37 очков) располагается на 16‑й строчке.

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