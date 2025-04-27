«Азов» взял в плен российских оккупантов на самокатах и мотоциклах 1 27.04.2025, 21:43

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Украинские воины показали видео допроса.

Корпус «Азов» показал видео допроса трех пленных российских оккупантов, которые пытались штурмовать позиции украинских военных на Торецком направлении на самокатах и мотоциклах, пишет New Voice.

«Заехали» в плен на самокатах. Допрос оккупантов с Торецкого направления. Штурмовые группы россиян применяют все, что имеет два колеса и едет вперед. После таких атак большинство оккупантов «отдыхает» на поле боя вместе со своей уничтоженной техникой. Этим солдатам ВС РФ повезло. Они сдались в плен бойцам 12-ой бригады специального назначения «Азов» и охотно рассказали о своих мото-штурмах», — говорится в комментарии к видео.

Один из пленных по имени Максим Левин рассказал, что решил подписать контракт с Минобороны РФ после того, как выпил с другом и договорился с ним сделать это вместе. Однако его друг контракт подписывать не стал.

Еще один пленный оккупант по имени Данил Качарин заявил, что подписать контракт с Минобороны в РФ — это возможность получить ипотеку.

Третий пленный по имени Владимир Астафьев заявил, что подписал контракт с Минобороны два месяца назад, получив за это 1 млн и 900 тысяч рублей.

На видео сообщается, что Левину и Качарину по 20 лет, Астафьеву 27.

Левин и Качарин рассказали, что штурмовали украинские позиции на мотоциклах и самокатах. Они описали, как во время штурмов их и других оккупантов атаковали украинские дроны.

Астафьев, в частности, рассказал, что пошел на штурм в составе группы из 29 оккупантов, все они были на мотоциклах. Российский пленный признался, что ехать на мотоцикле было страшно, потому что он боялся, что его убьют.

Он заявил, что подписал контракт, чтобы «помочь своей семье» и что якобы стрелял только вверх по дронам, но не попал.

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