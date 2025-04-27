«Это какой-то совсем поздний Советский Союз» 1 27.04.2025, 21:55

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В белорусских магазинах нужно еще поискать обычную картошку и капусту.

Аналитик Сергей Чалый в новом выпуске своей программы обратил внимание на абсурдную ситуацию с овощами в Беларуси.

«Что касается овощей — мне кажется, это уже даже не смешно, потому что это какой-то совсем поздний Советский Союз.

По телевидению показывают картошку. Если МАРТ действительно, без шуток, в своем телеграм-канале выкладывает видео о том, как они посетили «закрома», то есть стабилизационные фонды, нашли там хорошую картошку, даже показали ее людям, но в магазины она почему-то так и не попала».

Чалый отмечает, что сегодня единственной формой гражданской активности становится возможность записывать тиктоки о качестве и ценах овощей.

Причем уже говорят не только о картошке, но и о капусте и луке. Он обращает внимание на странный парадокс с ценами:

«Вот капуста: ценник есть — рубль тридцать, а капусты нет. А в соседнем магазине нашлась капуста уже по четыре рубля за килограмм. То есть по рубль тридцать нет, а по четыре — есть. Как так получается? Загадка».

Из-за того, что в белорусских магазинах нужно еще поискать обычную картошку и капусту, но легко найти экзотические фрукты, Сергей Чалый иронизирует:

«Хочется сказать словами Марии-Антуанетты: как, у подданных нет хлеба? Пускай едят пирожные — это же гораздо вкуснее! Ешьте грейпфруты и бананы».

Чалый замечает, что согласно постановлению, подписанному премьер-министром Александром Тручиным, разрешено повысить отпускные цены. С 17 апреля по 15 мая будут действовать повышенные отпускные и розничные цены на овощи. Максимально допустимая отпускная цена на свежий картофель (кроме мытой) увеличена с 76 копеек до 1 рубля.

«Это, на минуточку, на треть, — замечает Чалый. — У нас же нет инфляции, правда? Мы же ее сдерживаем, сдерживаем, а потом — оп! — 30 процентов.

И причем, судя по ценам, если по 1,30 нет, а по 4 рубля есть, ее нужно не на треть, а примерно в три раза увеличить, чтобы картошка, наконец, появилась».

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