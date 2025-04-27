Автор The NYT раскритиковал первые 100 дней президентства Трампа 2 27.04.2025, 22:01

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США практически изолировал страну.

Еще в 1941 году 32-й президент США Франклин Д. Рузвельт говорил о том, что Соединенные Штаты не должны быть «заперты за древней китайской стеной», заявляя о необходимости расширить отношения с другими странами мира. Нынешний президент США Дональд Трамп выбрал совершенно другой подход к внешней политике, который может практически полностью изолировать страну.

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности, американский писатель и политический обозреватель Бен Родс в своей колонке для The New York Times рассказал, чего добился Трамп за 100 дней своего второго президентского срока.

Он отметил, что при Трампе США вышли из международных соглашений по таким фундаментальным вопросам, как здравоохранение и изменение климата. Из-за этого союзники больше не рассматривают Вашингтон как надежного партнера.

По мнению Родса, из-за жесткой миграционной политики Трампа США превращаются в почти полностью закрытую для иностранцев страну, а его торговая война разрушила систему международной торговли, создав новые барьеры для ведения бизнеса с каждой страной на Земле.

Также обозреватель напомнил о том, что Трамп сильно сократил иностранную помощь, что не только лишило поддержки людей, которые потеряли почти все, но и снизило поддержку демократии за рубежом. Сокращение расходов на научные исследования привело к свертыванию глобальных научных исследований и сотрудничества.

Миротворческие амбиции Трампа также провалились. Родс подчеркнул, что перемирие в Секторе Газа провалилось, а Россия продолжает войну против Украины. В это время Европа отворачивается от США, а Канада бойкотирует американские торвары.

Обозреватель отметил, что Китай, который являлся главной целью Трампа в его торговой войне, вероятнее всего, с легкостью переживет возмутительные пошлины со стороны США.

«Рузвельт оставил нам в наследство веру в то, что мы - хорошие парни. Господин Трамп разрушает это притворство, поскольку сокращение расходов на американское военное ведомство почти наверняка привело к гибели большего числа гражданских лиц, чем вторжение России в Украину», - написал Родс в своей статье.

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