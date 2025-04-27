закрыть
27 апреля 2025, воскресенье, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский военный получил письмо от любимой прямо на передовой

  • 27.04.2025, 22:45
Украинский военный получил письмо от любимой прямо на передовой

Его доставил дрон.

Пехотинец украинской бригады «Хижак» две недели не выходил на связь с любимой, а потом получил от нее письмо. Побратимы доставили послание дроном прямо на позиции в Торецк.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила бригада «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины.

Пехотинец с позывным «Вепрь» некоторое время не выходил на связь. Тогда его девушка узнала через командира, что он жив, но ранен.

«Девушка решила поддержать своего любимого, написав ему письмо. «Наши ребята доставили послание дроном на позицию в Торецк», — говорится в заметке бригады в Fаcebook.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев