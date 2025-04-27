Украинский военный получил письмо от любимой прямо на передовой 27.04.2025, 22:45

Его доставил дрон.

Пехотинец украинской бригады «Хижак» две недели не выходил на связь с любимой, а потом получил от нее письмо. Побратимы доставили послание дроном прямо на позиции в Торецк.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила бригада «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины.

Пехотинец с позывным «Вепрь» некоторое время не выходил на связь. Тогда его девушка узнала через командира, что он жив, но ранен.

«Девушка решила поддержать своего любимого, написав ему письмо. «Наши ребята доставили послание дроном на позицию в Торецк», — говорится в заметке бригады в Fаcebook.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com