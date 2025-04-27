Джордж Лукас рассказал, почему Йода в «Звездных войнах» так необычно говорит 27.04.2025, 22:56

Этот вопрос волнует миллионы поклонников фильма.

В США 24 апреля прошел юбилейный показ сиквела франшизы «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», которому исполнилось 45 лет.

На торжественном вечере присутствовал режиссер и автор картин легендарной вселенной Джордж Лукас, сообщает Deadline.

Во время церемонии его попросили дать ответ на вопрос, который волнует миллионы людей уже много десятилетий. Поклонники «Звездных войн» выяснили у Лукаса, почему персонаж Йода все фильмы говорит так необычно – задом наперед?

Оказывается, у этого есть очень простая причина. Как отметил режиссер, маленький зеленый пришелец, по сути, был философом фильма, потому он придумал для него необычную манеру речи.

Кроме того, таким способом создатель «Звездных войн» заставил зрителей по-настоящему слушать Йоду.

«Если вы говорите на обычном английском, люди не будут так много слушать. Но если у него был акцент или было действительно трудно понять, что он говорит, они сосредотачивались на том, что он говорит», – сказал Лукас во время ответа на вопрос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com