Советник Трампа рассказал, что президент США предложил Зеленскому
- 28.04.2025, 6:00
Глава Белого дома хотел личной встречи с украинским президентом.
Президент США Дональд Трамп стремился лично встретиться с Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского, сообщил его советник по национальной безопасности. Майк Уолтц рассказал, что Трамп был настроен провести переговоры с Зеленским в Ватикане для продвижения мирной инициативы по Украине.
«Он был решительно настроен пообщаться с Зеленским лично и обсудить пути прекращения масштабного сухопутного конфликта в Европе», — заявил Уолтц об их встрече в соборе Святого Петра, пишет The Telegraph.
«Президент Трамп хотел показать пример дипломатического лидерства, обратившись к обеим сторонам конфликта», - добавил советник. По его словам, это была знаковая сцена – видеть, как Трамп среди других мировых лидеров демонстрировал стремление к миру.
В последнее время Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по отношению к Владимиру Путину: он раскритиковал российского президента за непрерывные атаки и выразил сомнение в искренности намерений Москвы достичь мирного соглашения.
Кроме того, Уолтц отметил, что Трамп намерен применить стратегию «кнута и пряника», чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
«Президент готов прибегать к комбинации давления и стимулов, чтобы организовать переговорный процесс, – сказал Уолтц в интервью Fox News. — Речь идет о косвенных переговорах и обсуждениях новой архитектуры безопасности в Европе».
По словам советника, возможные рычаги влияния на Россию включают дополнительные санкции против финансовой системы и меры по энергетическому сектору.
Уолтц также выразил уверенность, что США заключат соглашение с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых.
«Соглашение с Украиной почти готово — переговорщики работали над ней в течение выходных, — подчеркнул он. — У президента Трампа есть четкая решимость довести этот процесс до завершения».