Как Лукашенко показывают «потемкинские деревни» 28.04.2025, 6:30

Госконтроль следит за «красивой картинкой».

Александр Лукашенко 22 апреля проехался по Могилевской области. Перед его приездом Комитет государственного контроля провел проверки вокруг планируемых к посещению объектов и выявил некрасивые факты. Пронесло: Лукашенко в проблемные места не поехал. Но почему Лукашенко нельзя показывать правдивую картинку, не отмытую от последствий занавоженности навозохранилищ?

Общественная организация BELPOL поделилась с «Белсатом» очередными документами от Комитета государственного контроля. Один из документов касается проверки, которую провели за пять дней до поездки Александра Лукашенко в Могилевский и Шкловский районы «вблизи мест посещения».

Проблему упорядочения перед визитом Лукашенко решают на очень высоком уровне. Из письма председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова к председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко стало известно, что:

На молочной ферме ОАО «Полыковичи» занавожены навозохранилища, в ненадлежащем состоянии поилки и другое оборудование стойл, нужна побелка стен и иное благоустройство территории.

На всех животноводческих объектах ЗАО «Нива» несвоевременно вывозят органику, выгульные площадки переполнены навозом, необходима уборка территории, чистка домиков для телят.

На ЗАО «АСБ-Агро Городец» хранилище навоза переполнено, телят не переводят вовремя из индивидуальных домиков, нужно наведение порядка на территории.

На ОАО «Могилевские семена трав» требуется ремонт фасадов и окон зданий, производственных линий по очистке семян, выборочный ремонт или замена ворот в отдельных зданиях, а на территории разбросан мусор и металлолом.

На ЗАО «Агрокомбинат „Заря“» бывшие пилорама и склад семян завалены строительными отходами и обветшалой древесиной, заросли кустами.

Непорядок и на коммунальных объектах. Навалено мусора на базе могилевского предприятия теплоэнергетики, кладбище в деревне Софиевка заросло и завалено мусором, на территории вокруг могилевского телецентра нужно снести полуразрушенные хозяйственные постройки и почистить территорию.

К письму приложены фото с занавоженным навозохранилищем и мусором на предприятиях.

«О выявленных недостатках и нарушениях проинформирован глава государства», – рассказывает руководитель Госконтроля руководителю Могилевской области.

В других регионах и так тоже самое

Из других писем госконтроля, которыми с «Белсатом» поделилась инициатива, видно, что подобные проблемы имеются повсеместно.

В Гродненской области на предприятиях КГК недавно заметил нехватку минеральных удобрений (всего 63% от нормы, по фосфорным – только 35% от нормы) и срыв поставок удобрений c «Беларуськалия» (за январь – февраль поставили только 30% от плана); невыполнение графика ремонта тракторов, сеялок и машин для внесения удобрений; отсутствие графиков ремонта; длительное невыполнение ремонта; простой техники из-за неуплаты ремонта; ненадлежащее хранение агрегатов обработки почвы; рапорты о готовности всей техники при том, что техника сломана или неподготовлена; ненадлежащее хранение удобрений (как то отсутствие листа шифера на крыше состава); низкую обеспеченность семенами (всего по области семенами льна обеспечены лишь на 38,8%); недостаток или отсутствие протравителей семян…

На предприятиях в Брестской области КГК недавно выявил несоблюдение рационов кормления скота и разгерметизацию траншей с кормом, отсутствие посыпки выгульных двориков, несвоевременную вакцинацию скота.

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