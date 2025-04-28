«Спят в погребе» 28.04.2025, 7:30

ГУР опубликовало перехват о российских срочниках на фронте.

Несмотря на заявления руководства страны-агрессора России, в бой против украинской армии бросают россиян, которых забрали на срочную военную службу. Об этом свидетельствует запись разговора, опубликованная 27 апреля в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

На радиоперехвате женщина рассказывает о срочнике, которого направили воевать против украинцев вблизи села Гуево Курской области РФ.

«Спят в погребе, такой как у тебя погреб. Прямо сфотографировал, это Гуево, где там все идут бои. И там они находятся, в Гуево. Ужасно просто, срочников отправить на такую войну», – говорит она.

Согласно перехвату, срочников российское командование нечасто водит помыться.

«Вчера вроде бы их куда-то водили помыться. Формы порваны, не в чем ходить, ничего не присылают», – передает женщина слова родственника.

Она отметила, что видела на фото, которые тот присылал, что речь идет о группировке российских войск «Север», и они «все огорчены».

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