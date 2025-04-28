«Спят в погребе»
- 28.04.2025, 7:30
ГУР опубликовало перехват о российских срочниках на фронте.
Несмотря на заявления руководства страны-агрессора России, в бой против украинской армии бросают россиян, которых забрали на срочную военную службу. Об этом свидетельствует запись разговора, опубликованная 27 апреля в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
На радиоперехвате женщина рассказывает о срочнике, которого направили воевать против украинцев вблизи села Гуево Курской области РФ.
«Спят в погребе, такой как у тебя погреб. Прямо сфотографировал, это Гуево, где там все идут бои. И там они находятся, в Гуево. Ужасно просто, срочников отправить на такую войну», – говорит она.
Согласно перехвату, срочников российское командование нечасто водит помыться.
«Вчера вроде бы их куда-то водили помыться. Формы порваны, не в чем ходить, ничего не присылают», – передает женщина слова родственника.
Она отметила, что видела на фото, которые тот присылал, что речь идет о группировке российских войск «Север», и они «все огорчены».