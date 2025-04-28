Дроны ВСУ атаковали завод микроэлектроники в Брянске
- 28.04.2025, 8:06
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Прогремело минимум 10 взрывов.
В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект оккупантов, сообщает unian.net.
Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе прогремело не менее 10 взрывов. Их слышали жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников и настаивали, что работает российская ПВО.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки беспилотников якобы погиб человек. По его словам, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. В то же время других деталей он избежал.
Зато очевидцы в местных пабликах пишут, что целью беспилотников был завод по производству военной микроэлектроники «Кремний Эл». По информации OSINТ-блогеров в районе завода было зафиксировано несколько попаданий.