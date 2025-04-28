Дроны ВСУ атаковали завод микроэлектроники в Брянске 28.04.2025, 8:06

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Прогремело минимум 10 взрывов.

В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект оккупантов, сообщает unian.net.

Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе прогремело не менее 10 взрывов. Их слышали жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников и настаивали, что работает российская ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки беспилотников якобы погиб человек. По его словам, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. В то же время других деталей он избежал.

Зато очевидцы в местных пабликах пишут, что целью беспилотников был завод по производству военной микроэлектроники «Кремний Эл». По информации OSINТ-блогеров в районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

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