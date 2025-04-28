Премьер Гренландии ответил Трампу
- 28.04.2025, 8:19
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Йенс-Фредерик Нильсен заявил о неуважительной риторике США.
Во время визита в Копенгаген 27 апреля премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия и Дания должны стоять вместе перед лицом «неуважительной» риторики США.
Он выступил вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, что было расценено как очередное проявление единства между двумя лидерами, сообщает BBC.
Еще одним символическим жестом Нильсена станет возвращение в Гренландию 28 апреля вместе с королем Дании Фредериком, который начнет свой четырехдневный королевский визит на остров.
«Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто-либо, и это послание, которое, по моему мнению, важнее всего понять», — заявил Нильсен, который стал премьер-министром Гренландии в апреле 2025 года.
Он также заявил, что в свете новой внешнеполитической ситуации Гренландии и Дании необходимо сблизиться.
Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение как в Дании, так и в Гренландии, неоднократно заявляя, что хочет взять арктический остров под контроль США.
Он выдвигал идею покупки острова и отказался исключать использование военной силы, хотя вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлом месяце заявил: «Мы не думаем, что военная сила когда-либо будет необходимой».