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Премьер Гренландии ответил Трампу

  • 28.04.2025, 8:19
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Премьер Гренландии ответил Трампу
Йенс-Фредерик Нильсен

Йенс-Фредерик Нильсен заявил о неуважительной риторике США.

Во время визита в Копенгаген 27 апреля премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия и Дания должны стоять вместе перед лицом «неуважительной» риторики США.

Он выступил вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, что было расценено как очередное проявление единства между двумя лидерами, сообщает BBC.

Еще одним символическим жестом Нильсена станет возвращение в Гренландию 28 апреля вместе с королем Дании Фредериком, который начнет свой четырехдневный королевский визит на остров.

«Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто-либо, и это послание, которое, по моему мнению, важнее всего понять», — заявил Нильсен, который стал премьер-министром Гренландии в апреле 2025 года.

Он также заявил, что в свете новой внешнеполитической ситуации Гренландии и Дании необходимо сблизиться.

Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение как в Дании, так и в Гренландии, неоднократно заявляя, что хочет взять арктический остров под контроль США.

Он выдвигал идею покупки острова и отказался исключать использование военной силы, хотя вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлом месяце заявил: «Мы не думаем, что военная сила когда-либо будет необходимой».

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