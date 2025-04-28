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В Сморгони первоклассница поскользнулась и упала в реку

  • 28.04.2025, 8:30
  • 1,362
В Сморгони первоклассница поскользнулась и упала в реку

Ребенка спасли прохожие.

В городском парке в Сморгони первоклассница едва не утонула в местной реке Оксна. Как сообщает пресс-служба МЧС, возвращаясь домой через парк она решила спуститься к воде, но поскользнулась на бетонном склоне и упала в воду.

Девочку заметили двое мужчин. Один из них бросился ей на помощь, второй вызвал бригаду скорой помощи.

Мужчины вытащили ребенка на берег и передали медработникам, которые госпитализировали спасенную.

Выяснилось, что первоклашка, возвращаясь домой через парк, решила спуститься к воде, но поскользнулась на бетонном склоне и упала в воду. Течение отнесло ребенка к ограждающей решетке, за которую она держалась до прибытия помощи.

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