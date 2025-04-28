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«Вашингтон» Протаса в гостях победил «Монреаль»

  • 28.04.2025, 8:49
«Вашингтон» Протаса в гостях победил «Монреаль»
Фото: x.com/capitals

Команда находится в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Стэнли.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях переиграл «Монреаль Канадиенс» — 5:2, сообщает belarushockey.com.

В составе «столичных» дублем отличился Брэндон Дьюхэйм, также забросили Дилан Строум, Эндрю Манджипани и Том Уилсон.

У проигравших забросили Юрай Слафковски и Коул Кофилд. Иван Демидов и Лэйн Хатсон набрали по 2 (0+2) очка.

В составе столичной дружины снова отсутствовал травмированный белорусский форвард Алексей Протас. Он пропустил суммарно десятый матч клуба кряду.

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